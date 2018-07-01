Üniversiteli olmak için 2.3 milyon genç dün sınav maratonuna başladı. İlk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. TYT’ye 2 milyon 381 bin 784 aday girdi.

Tüm adayların girmek zorunda olduğu TYT saat 10.15’te başladı. 15 dakika kuralı uygulandı ve saat 10.00’dan sonra sınava adaylar giremedi. Birçok yerde adayların 15 dakika kuralına takılmamak için koşarak sınav salonlarına girdiği görülürken, sınava yetişemeyen adaylar oldu. Sınav 135 dakika sürdü. TYT’de toplam 120 soru yer aldı. Türkçe ve Temel Matematik testlerinden 40’ar soru yöneltildi. 20 Fen Bilimleri testi, 7’şer fizik ve kimya, 6 da biyoloji sorusundan oluştu. 20 Fen Bilimleri sorusunun dağılımı da 5’er tane tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile felsefe oldu.

ADAYLAR ŞİKÂYETÇİ

Sınavdan sonra adaylar sosyal medya hesaplarından Türkçe ve matematik sorularının uzunluğundan yakındı ve sürenin yetmediğini söyledi. Eğitimciler de adaylarla hemfikir. Türkçe ve matematik soruları yüzünden süre yetmedi.

EĞİTİMCİLER NE DEDİ?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğa Okulları, Bahçeşehir Koleji, Mektebim Okulları uzmanlarının TYT yorumları şöyle:

TÜRKÇE: Örnek TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer. Yazım kurallarından 3 soruya yer verilmesi dikkat çekici. Uzun paragraf sorularında, öğrenci üzerinde oluşan zaman baskısı işleri zorlaştırdı. Sınavdaki anlam soruları gerek uzunluk gerekse yoğunluk bakımından okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için zorlayıcı oldu. 13 soru dilbilgisi geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam soruları. Bu paragraf soruları ALES formatında çıktı. Bir paragraf öncülünden üç dört soru soruldu. Sorular son 10 yılın sorularıyla paraleldi.

MATEMATİK: Örnek TYT sorularına benzedi. Okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayalı, çok fazla bilgi istemeyen ama verilen bilgiyi yorumlayıp oradan çıkarım yapılmasını hedefleyen sorular. Soruların zorluk derecesi ortalama. Ayrıca uzun metinli ve çok işlemli olduğu için genel olarak adaylar süre sıkıntısı yaşadı. Geometri soruları şekilli ve öğrencinin daha fazla analiz yapmasını gerektirdi. Şekil ve metin arasındaki ilişkiyi görmek gerektiği için sorular zaman aldı.

FİZİK: Günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen ve müfredat dahilinde açık, anlaşılır sorulardan oluştu: Kırılma sorusu fizik bölümünde diğerlerine göre ayırt edici soru oldu. Yorum ağırlıklı sorular. Ama bu tür sorular dikkat hatalarına açık oluyor.

KİMYA: Dikkatli bir öğrencinin çok rahatlıkla yapabileceği sorular.

BİYOLOJİ: Örnek sorular gibi 9 ve 10’uncu sınıf üniteleriyle sınırlı. Zorluk derecesi yüksek değil, rahat yapılır.

TARİH: YGS sorularıyla benzer. Görsellik üzerinden yorum yapmayı gerektiren bir soru sorulmuş. İki soru paragraf üzerinden yorum yapılarak çözülebilir. 2 İnkılap Tarihi sorusu basit bilgi sorusu. Tarih soruları zorlamadı. Sınavın konu kapsamını bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir sınav.

COĞRAFYA: Bir mekân olarak dünyayı tanıma soruları sorulmuş. YGS sorularına benzer. Çalışan öğrenciler kolay yaptı. Çözüm ortalaması yüksek olur.

FELSEFE: Bilgiyi ölçen bir soru olmakla birlikte genel olarak yoruma dayalı. Soruların içinde geçen kişi isimleri ve kavramlar önyargı oluşturup sorunun zor algılanmasına sebep olacak nitelikte. Felsefe bilgisi iyi olmayan zorlandı.

BUGÜN AÇIKLANACAK

ÖSYM, YKS soru ve cevaplarını bugün akşam açıklayacak.

KÜPE KRİZİ YAŞADILAR

HER yıl olduğu gibi bu yıl da yasak olmasına rağmen takıyla sınava girmeye çalışanlar güvenliğe takıldı. Bunlardan biri de İstanbul’da İrem Erol oldu. İrem’den küpesini çıkarması istendi, annesi uğraştı ama sıkışan küpe çıkmadı. Diğer veliler de çabaladı, cımbızla küpe çıkarılmaya çalışıldı. Sonunda sınava 4 dakika kala bir veli küpeyi çıkardı ve İrem sınava girdi.