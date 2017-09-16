Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. TEOG'un kaldırılmasının ele alınacağı görüşmenin 15:00'te başlayacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEOG'la ilgili açıklamalarının ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, Başbakan Binali Yıldırım'a TEOG konusunda bilgi verdiği de belirtildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'la ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık"

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TEOG kalkıyor mu?

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TEOG