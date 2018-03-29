Teoman Kumbaracıbaşı, Avlu dizisindeki iddialı karakteri Hakan Demir ile gündeme geldi. İzleyicinin ekranlarda ve beyaz perdede görmeye alıştığı Teoman Kumbaracıbaşı'nın yaşamı başarılarla dolu. Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatına dair detaylar haberimizde.
TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?
Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 yılında Arjantin'de doğdu. Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi İlkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, Tiyatroyla Avusturya Lisesi'ndeyken tanıştı. İ.T.Ü. Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.
Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.
2003 yılında "Yazı Tura" filmi ilk uzun metrajlı filmi oldu ve burada homoseksüel bir karakter olan Teoman'ı canlandırdı.
Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu.
2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı.
Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.
2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi.
2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.
"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. Özel Bir Lisenin Tiyatrosunu yönetmektedir. "Güneşin Kızları" dizisinde (Ahmet) karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye (Murat) karakteriyle dahil oldu.
Kendi yaptığı süt reçelini pazarlarda sattığı Türkiye ve 14 yaşından beri gitmediği Arjantin'de internete yansımıştır.
TEOMAN KUMBARACIBAŞI'NIN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Matmazel Julie'den Esinti : Partick Marber - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2012
Şems Unutma : Özen Yula - CEF Tiyatro ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2011
Omuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
TEOMAN KUMBARACIBAŞI'NIN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Girdap
Made in Europa
Yazı Tura
Gecenin Kanatları
Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
Kara Duvak
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Binbir Gece
Aşka Sürgün
Gözyaşı Çetesi
Ayışığı
Aşk Yolu
Kılıç Günü
Eyyvah Eyvah 2
Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
Evim Sensin
Aşk Kırmızı
Eyyvah Eyvah 3
Galip Derviş (Selman Teker) (Konuk Oyuncu)
Güneşin Kızları - 2015 (Ahmet)
Kördüğüm - 2016 (Murat)
Hayat Bazen Tatlıdır - 2017 (Cevdet)
Vatanım Sensin - 2017-
Avlu - 2018 - (Hakan Demir) (Başrol Oyuncusu)
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