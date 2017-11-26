'Terör örgütü PYD'ye Esad'dan darbe' iddiası!

Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye’nin Afrin operasyonu ihtimali karşısında panikleyen terör örgütü PKK/PYD’ye bir darbe de Esad’den geldi.

Esad- İran kontrolündeki Halep’ten Afrin’e sevk edilen yakıtın kesildiği iddia ediliyor.

PKK işgalindeki bölgeye giden benzin, mazot ve doğalgazın kesilmesi, Afrin’de TSK’nın gözlem noktaları oluşturmasına ilişkin Türkiye-Rusya arasında varılan anlaşmanın ilk ayağını oluşturuyordu. Bu adımın ardından Rusya ve ABD’nin de devreye girerek terör örgütünü bölgeyi terk etmeye zorlaması halinde Afrin’in, güvenlik kontrolü sağlanmış bir bölge haline dönüşmesi kısa sürede tamamlanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/PYD’ye karşı Esed’in tutumu konusunda, “Görüldüğü kadarıyla Suriye’nin kuzeyinde o tür bir oluşum ihtimaline Esed de muhalif” demişti.

ESAD YAKITI KESTİ İDDİASI

Esad-İran tarafından yakıtı kesilen Afrin’de terör örgütü PKK’lılar, Trump’ın ‘silah yok’ çıkışıyla birlikte daha da köşeye sıkıştı.

Teröristlerin bölgeyi terk etmemesi halinde bölgeye operasyon kaçınılmaz olacak.