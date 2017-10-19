Kırşehir'de kandırılarak terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına katılan ve eylem yapması için İzmir'e gönderilen üniversite öğrencisine, Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde ormanları yakması için talimat verildiği öğrenildi.

AA'nın haberine göre; Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Adana'da yakalanan üniversite öğrencisi Ö.S. ifadesinde, terör örgütü PKK'nın eylem stratejisiyle ilgili bilgiler verdi.

Ö.S. ifadesinde, Kırşehir'de üniversitede eğitim gördüğü sırada, PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırılması amacıyla İstanbul'dan gönderilen "Umut" kod adlı M.A.B. ile tanışarak farklı yerlerde toplantılara katıldığını anlattı.

Bir süre sonra M.A.B'nin kendisini İstanbul'a götürdüğünü belirten Ö.S, burada eğitimler ve örgütsel faaliyetlere katıldığını kaydetti.

Örgüt yöneticilerinin, kendisini, bağımsız eylemler yapabilecek düzeye geldiğine inandıklarında yaz aylarında İzmir'e gönderdiğini ifade eden Ö.S, burada PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığını bildirdi.

Ö.S, İzmir'de birçok HDP çalışmalarıyla illegal örgüt faaliyetlerine katıldığını, daha sonra ses getirecek eylemler yapması için seçildiğini vurguladı.

İzmir, Aydın ve Manisa'yı eylem alanı olarak seçtiklerine işaret eden Ö.S, "Ege ormanlarını yakma" ve "turistik bölgelerdeki otellere ses bombası atma" talimatı aldığını, İzmir ve Aydın'da ormanlık alanlar ile turistik bölgelerde keşifler yaptığını ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandığını belirtti.

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