Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda hızla ilerleyen askerler, bölgeyi terk edip kaçan terör örgütlerinin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi.

PATLAMAYA HAZIR EYP ELE GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre, teröristlerin silahları bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Bir mevzide ise mutfak tüpü ile yapılmış patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. El yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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