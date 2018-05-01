Palandöken, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan 2 bayram ikramiyesinin piyasaları canlandıracağını ve esnafın yüzünü güldüreceğini bildirdi.

Bağ-Kur borcu bulunan esnafın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine yönelik değişikliğin de sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti.

"18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüme daha da artacaktır. Çünkü yeni düzenleme ile 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek olmasının yanı sıra 1 yıl boyunca Bağ-Kur primini devlet ödeyecek. Bu fırsatları girişimci tüm gençlerin zaman kaybetmeden değerlendirmesi ekonomide ülkemize büyük mesafe kat ettirecektir."