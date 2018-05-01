Borç ve prim yapılandırmasının ve imar barışının ekonominin kayıt altına girmesi için çok önemli adımlar olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:



"Kamuya borç ödemelerinde tanınan yeni fırsatlar, stok affı gibi tedbirler inanıyoruz ki devlet, vatandaş ve reel sektöre karşılıklı kazanç olarak yansıyacak. Vatandaşın alım gücünü artıracak her türlü sosyal ve yapısal düzenlemenin arkasındayız. Başbakanımızın açıkladığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketi, ekonomide dinamizmi artıracak. İnanıyoruz ki bu barışın bereketi her vatandaşa ayrı yansıyacaktır. Kamuya birikmiş vergi ve prim borcunu ödeyen vatandaş da, ikramiye ile geliri yükselen emekli de geleceğini çok daha güven içinde planlayabilecek. Eski borçlarını taksitlendiren girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek. Çünkü yasal süreçlerle karşılaşmayacak. Devlet de bir yandan tahsil edemediği gelirine kavuşarak yatırımlarını hızlandırabilecek."



"EKONOMİK ÇARKLARIN DAHA RAHAT DÖNMESİNİ SAĞLAYACAK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise "Yeni paketle birlikte 7'den 70'e hepimizi ilgilendiren trafik cezası, vergi borcu, SGK prim borcu, imar gibi konularda önemli müjdeler verdi. Yeni paketi genel olarak değerlendirdiğimizde hükümetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor. Cezalarda yapılacak düzenlemeler, borçlar için yapılandırmalar, emeklimizin geçmiş borçlarının silinmesi ve imar barışı gibi, uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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