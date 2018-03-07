Tesla, 88. Cenevre Otomobil Fuarı’na katılmadı

Cenevre Otomobil Fuarı’nın katılımcı olmadığı halde adı en çok anılan markası Tesla oldu. Hemen hemen her otomobil markasında ‘Tesla’ya rakip olarak geliştirilen bir elektrikli otomobil görmek mümkündü.

Hatta Hyundai gibi asıl hedefin Elon Musk’ın Tesla’sı olduğunu fuarın girişinde herkesin görebileceği bir alana “Sıra sende Elon” billboard’u yaparak ilan edenler bile vardı. Herkeste elektrikli araç var ama gerçekler ne diyor? Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberi...

Elektrikli aracın dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin en büyük ‘halkla ilişkiler faaliyeti’ olduğunu ve tabii bir de açıkladığı zarar her geçen gün büyüyen Tesla’nın işinin hiç de kolay olmadığını. Geleneksel otomobil üreticileri hem elektrikli hem de otonom işinde arayı çok çabuk kapatacak gibi görünüyorlar.

Renault yeni elektrikli aracı EZ-GO’yu anlatırken geleceğin akıllı şehirleriyle uyum içinde hareket edecek olan aracın sadece otomobil kullanmayanların, artık kullanamayanların ve daha da önemlisi hiç kullanmak istemediği için sürücü belgesi bile almayanların hizmetinde olacağını duyuruyordu. Artık her markanın bir elektriklisi var ama yollara çıkmaları için biraz daha zamana ihtiyaç var. Kafaların hazır olması yetmiyor, tüm altyapının, şehirlerin ve daha önemlisi otomotiv endüstrisinin hazır olması gerekiyor.

RENAULT’NUN YENİ HEDEFİ EHLİYETİ BİLE OLMAYANLAR

Renault, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği EZ-GO konsepti ile paylaşımlı ulaşıma yeni yorum getirdi. EZ-GO, kalabalık şehirlerde ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir otonom ve paylaşımlı bir “robot taksi” konsepti olarak öne çıktı. Marka bu konseptin geleceğin şehirlerinde otomobil kullanmayan, kullanmak istemeyen hatta sürücü belgesi olmayan kişiler için çözüm olacağını açıkladı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen fuar yarın ziyaretçilere açılacak. 18 Mart’a kadar sürecek olan fuarın açılış öncesi tanıtım etkinliklerinde birçok yeni modelin yanı sıra tanıtımlarda görev alan mankenler de dikkatleri üzerlerine topladı.

KARSAN’IN POSTA ARABASI

Türkiye’nin yerli otomobili konsorsiyumunun üyesi Karsan, New York taksi projesinden sonra bu kez şansını ABD Posta Servisi’nde deniyor. Karsan’ın Morgan Olson’la geliştirdiği prototipin plug-in hibrid olduğu anlaşılıyor. Aracın sağ ön tekerleği üzerinde bir elektrik fişi girişi, sol arka tekerleğin üstünde ise benzin deposu kapağı görülüyor.

GÜÇLÜ, HIZLI, MAÇO FERRARI

Elektrikli furyası arasında bildiğinden vazgeçmeyen Ferrari, fuarda, gürültülü motorları seven erkekler için ilgi mıknatısı olan V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista’yı sergiledi. 720 beygir güç üreten 3.9 litrelik çift turbo beslemeli motora sahip Ferrari 488 Pista, 0’dan 100 km hıza 2.85 saniyede ulaşıyor.

KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN SATILDI

Hızlı, gürültülü ve benzinli efsane McLaren’ın, bu yılki fuarda tanıttığı Senna adı verilen otomobili 4.0 litre motor hacimli; çift turbo beslemeli motoru 800 beygir güç, 800 Nm de tork üretiyor. 500 adet üretilen otomobilin 499’u koleksiyonerler tarafından 750 bin sterlin gibi bir fiyatla satın alındı. 500’üncü araç muhtaç çocuklar için çalışan Senna Vakfı yararına 2 milyon sterline satıldı.

HYUNDAI ELEKTRİKLİDE ‘RACON KESTİ’

Hyundai SUV modelleriyle öne çıktı. KONA Electric ve NEXO modelleriyle çevre vurgusu yapan Hyundai elektrikli araç işinde Tesla’yı pazarda tek başına bırakmayacağının mesajını verdi. Santa Fe’yle yeni nesil güvenlik sistemlerini tanıtan markanın konsept sürprizi ise elektrikli Le Fil Rouge oldu.

BMW ELEKTRİKLİSİ 200 KM’YE ÇIKTI

Cenevre’de hedefine Tesla’yı alan bir diğer marka da Alman BMW’ydi. Markanın yeni elektriklisi i4 tamamen Tesla rakibi olarak BMW’nin kalbi Münih’te üretilecek. Bu aracın geçen yıl gösterilen coupe versiyonunun tek şarjla 600 km menzili olduğu ilan edilmişti. Saatte 200 km son hıza çıkabilen araç yakın gelecekte yollara çıkacak.

VOLKSWAGEN’DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Volkswagen, fuarlarda gösterdiği elektrikli araçlarını 2020 yılından itibaren yollara çıkarmaya başlayacağını duyurdu.

Marka, Cenevre’de ID ailesinin yeni bir üyesini daha tanıttı. Yeni VIZZION ile markanın elektrikli araçlarının sayısı 3 oldu.

VW daha önce SUV modeli ID CROZZ ve küçük VAN’ı ID BUZZ’u göstermişti.