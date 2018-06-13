Tesla CEO'su Musk, çalışanlarına bu kötü haberi bir e-posta ile duyurdu. Şirkette bir yeniden yapılanma gidileceğini belirten Must, bunun 'zor ama gerekli' olduğunu söyledi. Musk, yapılacak işten çıkarmaların Model 3 üretimini etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu kararı maliyetleri azaltmak ve kâra geçebilmek için almak zorunda kaldıklarını ifade eden Musk, şirketin toplam iş gücünün yüzde 9'u ile yollarını ayıracaklarını kaydetti.

İşten çıkarılacak çalışanlar şirkete dışardan hizmet verenlerden değil, maaşlı çalışanlardan oluşacak.

Şirketin son yıllardaki hızlı büyümesi ile bazı pozisyonların ve bölümlerin benzerlerinin oluştuğuna dikkat çeken Musk, yeniden yapılanma ile her bir pozisyonun ne kadar kritik olduğunun tekrar değerlendirileceğini ve şirketteki her bireyin özel yetenek ve yeteneklerinin göz önüne alınacağını belirtti.

Tesla'nın kurulduğu 15 yıldam bu yana kâra geçemediğini ifade eden Musk, "Kârlılık kesinlikle bizi motive eden şey değil. Bizi motive eden şey dünyanın sürdürülebilirliğe geçişi ve temiz enerji misyonumuz. Ancak bu hedefimizi sürdürülebilir bir kârlılığa ulaşmadan gerçekleştiremeyeceğimiz de açık" ifadelerini kullandı.

İşten çıkartılacak olanlarla ilgili bildirimin bu hafta yapılacağını belirten Musk, "Güle güle demek çok zor. Hepsine şimdiye kadar Tesla için yaptıklarına teşekkür ederim." dedi.