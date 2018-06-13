BMW'den yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki satışlarının Mayıs ayında yüzde 2.1 kayıpla 204 bin 401 adete gerilediği belirtildi. Yaşanan düşüşte Çin'in ağırlaştırdığı gümrük vergilerinin yanında Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan dizel yasağı etkili oldu.

Almanya, Hamburg kentinde bazı ana caddelere eski model dizel araçların girişini yasaklamıştı. Yasağın önümüzdeki dmönemde diğer şehirlere de yayılması bekleniyor.

Almanya özelindeki bu yasak şirketin kendi ülkesindeki satışlarını çok daha sert bir şekilde vurdu. BMW'nin Almanya satışları geçtiğimiz ay yüzde 14 oranında geriledi.

BMW, Çin'de yaşanan kaybını ülkedeki fabrikalarını yenileyip X3 modelini ABD'den ithal etmek yerine ülkede üreterek çözmeye çalışacak.

Öte yandan Çin'in 1 Temmuz'dan sonra ithal otomobillerdeki vergileri yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürecek olmasının X3 siparişlerini yeniden canlandırması bekleniyor. BMW'nin Satış direktörü Pieter Nota, üç ve dördüncü çeyreklerde bu model genelinde hızlı bir satış artışı beklediklerinin altını çizdi.