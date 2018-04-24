Adana'da yaşayan Sevgi Sevimli (21), bir yıl önce bir yemek şirketinde şoför olarak çalışan Emrah Sevimli (27) ile evlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden Sevgi Sevimli, bir süre önce eşiyle tartışıp Adana'ya döndü. Ancak bu arada "Anne yarısı" olarak bilinen teyzesi Gülsüm Çetintaş'tan hiç ummadığı bir darbe geldi. Sabah gazetesinden Murat Karaman'ın haberine göre, başından iki evlilik geçen 2 çocuk annesi Gülsüm Çetintaş (27), yeğeninin eşi Emrah Sevimli'ye kaçtı.



Sosyal medyada eşiyle teyzesinin birlikte fotoğrafını gören Sevgi Sevimli şoke oldu. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" cevabını alınca yıkıldı.

"ONLARI SÜRÜNDÜRECEĞİM"



Son dönemde eşinin tuhaf hareketlerine tanık olduğunu söyleyen Sevgi Sevimli, "Ben Adana'ya geldikten sonra teyzem harekete geçmiş ve kocama kaçmış. Bu nasıl bir teyze? Teyzem bir de utanmadan bana , 'biz birimizi seviyoruz' diyor. Ama kesinlikle boşanmayacağım. Onları süründüreceğim" dedi. Anne Emine Çetintaş ise, "Kardeşim evlilik vaadiyle birkaç kişiyi dolandırdı. En son kızımın kocasını elinden aldı. Yaptığı utanç verici" dedi.

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