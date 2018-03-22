“Uzaydaki ilk sanat eseri” olarak adlandırılan ve dev bir disko topuna benzeyen “The Humanity Star” adındaki uydu-sanat eserinin bu hafta Dünya’ya düşeceği açıklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habeRocket Lab’ın sahibi Peter Buck, eserin atmosfere girişinde yanacağını ve tehlike arz etmediğini ifade etti.

Ocak ayında Yeni Zelanda’dan uzaya gönderilen disko topunun Dünya yörüngesinde “ilelebet” kalacağı ileri sürülüyordu. Herhangi bir işlevi bulunmayan disko topunun ani irtifa kaybettiği belirtildi ancak neden erkenden düşeceği açıklanmadı.

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