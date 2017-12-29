Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 3 adet B777-200LRF kargo uçağının satın alınmasına karar verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in eylül, ekim ve aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.

THY geçtiğimiz günlerde de Turkish Cargo için sipariş verdiği 3 adet Boeing 777'den ikincisini teslim almıştı. Turkish Cargo, 102 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing 777F modelinin ilkini ise Aralık ayının başında bünyesine katmıştı.

Boeing'in aynı serideki uzun menzilli kargo uçağı olan 777-200LRF modelinin liste fiyatı 325 milyon dolar. Boeing programı kapsamında 2008 yılında ilk uçuşunu yapan uçak 2009 şubat ayında ilk kez hizmete alınmıştı. Eylül 2017 itibarıyla uçağın küresel sipariş adedi 161 olmuştu.

B777-200LRF ile LR serisi arasındaki farklarda pencelerin kaldırılması, üst kat kargo kapısının eklenmesi, kokpit alanındaki değişiklikler dikkati çekiyor. 9 bin km üzerinde menzili olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı 347 bin 450 kg. Üst kargo bölümünde 27 adet 244cm x 318cm standart paletin taşınabildiği uçağın alt karog bölümünde ise 10 paletlik bir alan ve 17m³ hacminde yığma kargo kapasitesi var.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık'ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo’nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti