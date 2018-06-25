Yolcu güvenlik ekiplerine teslim edildi

Polonya'nın Varşova Havalimanı'ndan dün saat 14:24'de havalanan Türk Hava Yolları'nın İstanbul uçağı, Karadeniz hava sahasındayken bir yolcunun olay çıkardığı öğrenildi. Kabin ekibinin sorunlu yolcuyu pilotlara bildirmesi üzerine, uçuş güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için pilot en yakın meydan olan Bulgaristan'ın Varna kentine iniş kararı aldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY'nin Airbus 321 tipi uçağı saat 18:07'de Varna'ya indi. Uçuşta olay çıkaran yolcu güvenlik ekiplerine teslim edildikten sonra yeniden havalanan uçak saat 20.05'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

ÜÇ YILDA 528 KURALDIŞI YOLCU



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) üç yılda uçaklarda olay çıkaran 528 kural dışı yolcu ile ilgili tutanak raporu gönderildi. Üç yılda sigara içme, kemeri bağlamamak, hakaret, sözlü taciz gibi olaylarla ilgili toplam 440, ekip üyelerine veya diğer yolculara fiziksel saldırı gibi olaylarla ilgili ise 65 kural dışı yolcu raporu tutuldu.Yapılan bir araştırmaya göre kural dışı yolcu olaylarının 382'si uçak tuvaletinde sigara içmek, yüzde 14'ü ise fazla alkol alımından kaynaklanan saldırgan davranışlar nedeniyle yaşandı.