Çin uzay kurumu, Tiangong-1'in düşüş anında infilak ederek yandığını açıkladı. Ancak aracın yaklaşık yüzde 90'ının atmosferde yanıp yok olmasına rağmen dünyaya düşen parçaların yine de 700-800 kilo arası olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları Tiangong-1'in atmosfere Brezilya kıyılarında girdikten sonra çizdiği rotayı ortaya çıkardı. Buna göre uzay aracı, Atlas okyanusunu aşıp Avrupa'da İspanya ve İtalya'yı neredeyse boydan boya kat ettikten sonra Türkiye'nin güneybatı kıyılarından güneye yönlendi. Tiangong-1, sonra yine Asya'nın ortalarına ilerleyerek Büyük Okyanus'un güneyinde düştü.

Çin'in Birleşmiş Milletler'e 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 uzay istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu. Tiangong-1 adlı 8 ton ağırlığındaki deneysel uzay laboratuvarı, 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER