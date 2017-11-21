Tıbbi bitkilerde doz aşımına dikkat!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının ani değişimi ile artan soğuk algınlıklarına karşı tıbbi bitkilerin kullanımı konusunda uyardı. Tıbbi bitkilerin, yanlış kullanıldığında ilaçlar gibi yan etkilere sahip olduğuna dikkat çekildi.

DHA'nın haberine göre; Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Doç. Dr. Selami Selvi, hava sıcaklıkların değişken durumu nedeniyle gribal enfeksiyonları ve tıbbi bitkilerin kullanımının da bu oranda artmasına dikkat çekti. Tıbbi bitkilerin alınması, hazırlanması ve tüketim yöntemine kadar her aşamada dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Selvi, hatalı kullanımların karaciğer ve böbreklerde harabiyetin yanı sıra Alzheimer'e kadar neden olabildiğini söyledi. Yol kenarında ve üstü açıkta bulunan bitkilerde ağır metallerin toplandığını belirten Selvi, bu bitkilerin tüketiminde ağır metallerin vücuda geçtiğini söyleyerek, özellikle beyinde birikmesi durumunda Alzheimer hastalığına sebep olurken karaciğer ve böbreklerde da bazı zararlara yol açtığını açıkladı. Selvi, şöyle konuştu: "Özellikle bu aylarda gribal enfeksiyonlar, öksürük ve balgam gibi şikayetlerin oluşması oldukça fazla. Biz bu durumlarda bitkisel olarak balgam söktürücü ve bağışıklık sistemini güçlendirici bitkileri tavsiye edebiliriz."

Balgam sökümü için özellikle ebegümeci, hatmi çiçeği, meyan kökü, meyan balı gibi bitkileri tavsiye eden Doç.Dr. Selami Selvi, "Aktara gittiğiniz zaman size bitkiyi verir ama nasıl kullanmanız gerektiğini tarif etmez. Doz aşımı bitkilerin kullanımlarında da çok önemli. Doz aşımı yapmamaya gayret edilmeli. Zamanında kullanılmalı. Özellikle sabah kalktığımızda aç karnına, akşam da yatmadan 1 saat önce tüketmekte fayda var" diye konuştu.

KIŞ ÇAYLARI NASIL HAZIRLANMALI?

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı ve aktar Suat İlikçioğlu da hazır paketlerde satılan kış çaylarının hazırlanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kış çaylarının yaprak ve köklerinin birlikte hazırlanamayacağına dikkat çeken İlikçioğlu, şöyle dedi: "Kabuk ve kökleri öncelikle kaynatacaksınız. Bunlar da kişinin fiziki özelliklerine göre, kullandığı ilaçlara göre değişmektedir. Kaynatmanın ardından da narin olan çiçek ve yaprakları demlenmek üzere suda bırakabilirsiniz. Uygun şekilde hazırlandığında ilaç gibi etken olabilir yoksa hem etken maddeleri ortaya çıkmaz ve istenmeyen sonuçlarda ortaya çıkabilir. Meyan kökü bitkisi soğuk algınlığına iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Ama kan sulandırıcı bir ilaç kullanılıyorsa, meyan köküne dikkat edilmesi lazım, hatta kortizon içerikli bir ilaç kullanıyorlarsa meyan kökünü kesinlikle alınmaması lazım. Zerdeçal, bala ve yemeklere karıştırılabilir. Karaciğere olumlu etkisi vardır. Zencefilin kurutucu etkisi vardır ve özellikle soğuk algınlığına karşı kullanılır. Sadece soğuk algınlığı durumunda kışın kullanılmasını öneriyoruz. Ekinezya bitkisi de yüksek oranda antiviral olan bir bitkidir. Ekinezyadan en fazla antibiyotik özelliğin alınabileceğini düşünüyoruz."

İlikçioğlu, ıhlamur konusunda ise, yeni hasat ürünün alınması önerisinde bulundu.

Tıbbi bitkiler

Doç. Dr. Selami Selvi

Balıkesir Üniversitesi

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