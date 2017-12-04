Tilkicik Koyu’na ÇED şartı

Akdeniz fokları ve posidonia çayırları başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle korunan türlere ev sahipliği yapan Bodrum Tilkicik Burnu’nda yapılması planlanan deniz dolgusu ve marina projesinin iptali için çevre sakinlerinin başlattığı hukuk mücadelesi sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

158 KİŞİ DAVA AÇTI

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aksoy A.Ş. tarafından Yalıkavak’ta yapılması planlanan proje için 25 Ağustos’ta “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Kararın iptali amacıyla 158 kişi tarafından açılan davada, ‘Epique Island Projesi’ kapsamındaki ‘Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi’ için verilen ÇED’in gerekli olmadığına yönelik kararın yürütmesi durduruldu.

‘TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR OLUŞABİLİR’

Muğla İdare Mahkemesi kararında, bölgenin önemli doğa alanları içerisinde yer aldığı belirtilerek, yapılması planlanan liman ve iskele inşaatlarının ayrıntılı bir ÇED sürecinden geçmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Halen inşai faaliyetlerin devam etmesinin telafisi güç zararlar oluşturabileceğini belirten mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Proje kapsamında koya 154 yat kapasiteli marina yapılması planlanıyor

‘PROJE İPTAL EDİLSİN’

Kararın kendilerini mutlu ettiğini belirten Bodrum Tilkicik Koyları Girişimi Sözcüsü Murat Kaynar, “Koyu yok edecek proje engellenmiş ve büyük bir çevre felaketinin eşiğinden dönülmüş oldu” dedi. Koya 154 yatlık marina yapılmasının planlandığını belirten Kaynar şu bilgileri verdi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde 12 dönüm dolgudan bahsediliyordu. ‘ÇED gerekli değildir’ kararı da vardı. Davayı Eylül 2016’da açtık. Bilirkişi incelemesinde bizim lehimize zehir gibi bir rapor çıktı. 22 Kasım’da karar verildi.”

Rahat bir nefes aldıklarını belirten Kaynar, dolgu ve marina yapımınının tümüyle iptalini talep ettiklerini söyledi.

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