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Tim Flach'ın fotoğrafını çektiği canlıların arasında Kuzey beyaz gergedanlar gibi tanınmış hayvanların yanı sıra saiga antilobu gibi daha az bilinen türler de var. Flach, fotoğraflarında hayvanların potansiyel yok oluşlarının bize ne ifade ettiğini soruyor. O fotoğraflardan bazıları ise şöyle...