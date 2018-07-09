Bir tür nostalji uygulaması olan Timehop, kullanıcısı olduğunuz takdirde sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinizin geçmişini tutuyor. Böylece yıllar önce hangi gün ne paylaştığınızı dahi öğrenebiliyorsunuz.

Popüler uygulamanın arkasındaki şirket, 4 Temmuz günü bir güvenlik ihlali olduğunu ve 21 milyon kullanıcının kişisel verisinin tehlikede olabileceğini duyurdu. Bu rakamın 4.7 milyonu ise hesabına telefon numarasını ekleyen kullanıcılardan oluşuyor. Telefon numaralarıyla birlikte e-mail adresleri de açığa çıktı.

Timehop’un yaptığı açıklamaya göre kullanıcıların Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarındaki geçmiş paylaşımları güvende. Çünkü bu platformlardaki gönderilere ulaşmak için kullanılan, güvenlik açığı sırasında çalınmış olabilecek ‘token’lar devredışı bırakılmış.