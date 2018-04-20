AdGuard siber güvenlik şirketi tarafından fark edilen sahte reklam engelleme yazılımları, reklamları engelleme işlevini yerine getirirken kullanıcıların sistemlerine zararlı yazılım yerleştiriyordu. Şirketin konuyla ilgili raporunun ardından, Google bir yıl içerisinde 20 milyondan fazla indirilen şüpheşli eklentileri Chrome Web Store eklenti mağazasından kaldırdı.

Sahte reklam engelleyiciler arasından en popüler olan AdRemover for Google Chrome’un 10 milyondan fazla indirildiği ve yüklendiği bilgisayarı siber saldırılar için zombi sistem olarak kullandığı belirtildi.

Moskova merkezli AdGuard’ın kurucusu Andrey Meshkov, “Bu eklentinin yüklendiği tarayıcı, ana sunucu ona neyi emrederse onu yapar.” dedi.

Gerçek reklam engelleme eklentilerini kopyalayarak, onları zararlı yazılımlarla donatmak siber korsanlar arasında popüler olan en yeni yöntemlerden birisi. SwiftOnSecurity geçtiğimiz yıl sahte bir reklam engelleyicisi olan Adblock Plus Chrome eklentisinin 37 binden fazla kullanıcı tarafından yüklendiğini ortaya çıkarmıştı.

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