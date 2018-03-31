İspanya’nın Barcelona kentinde “Tinder Kralı” lakabıyla tanınan Albert Cavalle Ortin’in, uygulamada tanıştığı 30 kadını toplam 183 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre hafta içi tutuklanan 36 yaşındaki Ortin, kadınların evlerindeki değerli eşyaları çaldı veya onlardan para koparmayı başardı.

Kendisini “Tinder”, “Badoo” ve “Meetic” gibi çöpçatan uygulamalarında “avukat”, “cerrah” veya “işadamı” olarak tanıtan Ortin, banknotlar içinde uzanırken verdiği pozlarıyla da dikkat çekti.

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