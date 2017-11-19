TIR, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 1 ölü, 24 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolunda meydana geldi. Salihli'den aldığı tarım işçilerini Sarıgöl ilçesine götürmek üzere yola çıkan A.K.'ın kullandığı servis minibüsü, İzmir-Ankara yolu Valeks Kavşağı'na geldiğinde, yol kenarındaki bir marketin önünde durdu.

DHA'nın haberine göre; İşçilerden bazıları, marketten alışveriş yaptıktan sonra tekrar servise döndü. Bu sırada, arkadan gelen K.Ç. yönetimindeki TIR, servis minibüsüne hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi.

Kazada, servisteki tarım işçilerinden 27 yaşındaki Fatma Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü, minibüs şoförü ve 22 tarım işçisi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada, marketin ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

manisa

feci kaza

TIR

servis minibüsü