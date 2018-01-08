Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, gebelerde gözlenen tiroit bezinin az çalışmasının (hipotiroid), düşüklere ve erken doğuma neden olabileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; tiroit hormonlarının azalması sonucu hipotiroidi hastalığının ortaya çıktığını belirten Dr. Pınar Alarslan, "Tiroit bezi, boynumuzun ön tarafında soluk borusunun üzerinde bulunan bir salgı bezidir. T3 ve T4 adı verilen ve metabolizmamızı düzenlemeye yardımcı olan önemli tiroit hormonlarını salgılamaktadır. Bu hormonların salgısının azalmasına hipotiroidi adı verilir. Hipotiroidi hastalarında halsizlik yorgunluk metabolizmada yavaşlama, kilo alma, saç dökülmesi, adet düzensizliği, kabızlık ve depresyon gibi etkiler gözlenir" dedi.

"ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR"

Gebe annelerde hipotiroidi hastalığının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Pınar Alarslan, "Üreme çağındaki kadınlarda hipotiroidi yüzde 2-4 oranında bildirilmektedir. Hipotiroidi saptanan kadınlarda yüzde 23 de adet düzensizlikleri bulunduğu bildirilmiştir. Tiroit fonksiyon bozuklukları aynı zamanda gebe kalmayı da etkilemektedir. Gebelikte hipotiroidi izlendiğinde de mutlaka tedavi edilmelidir. Klinik ve deneysel çalışmalar ile tiroit hormonunun bebeğin beyin ve nörolojik gelişimi için gerekli olduğu gösterilmiştir. Annede hipotiroidi izlendiğinde tedavi edilmezse, abortus dediğimiz düşüklere, erken doğuma, preeklampsi ve doğacak çocuklarda düşük doğum ağırlığı, entelektüel fonksiyonlarda azalmaya neden olabilir" diye konuştu.

İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Gebe annelerin günlük iyot ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini belirten Alaraslan, "Gebelikte hipotiroidinin en önde gelen nedeni iyot eksikliğidir. İyot, tiroit bezinin çalışabilmesi için gerekli bir elementtir. İyot alımı yeterli olmayan gebelerde ise otoimmün tiroidi (Haşhimato hastalığı) hipotiroidinin en sık nedeni olarak ön plana çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü günlük iyot ihtiyacının erişkinlerde 100-150 mcg iken gebelikte artan ihtiyaç nedeniyle günlük iyot alımının 250 mcg/gün üzerinde olması gerektiğini ifade etmiştir. Yeterli iyot alan gebede fizyolojik adaptasyon sağlanacak, anne ve fetüs için yeterli tiroit hormonu üretilecektir. Türkiye iyot eksikliği bölgesi olduğundan gebelik tanısı alır almaz tiroit fonksiyonlarını (TSH, sT4 ve Anti TPO Ab) kontrol etmek gerekir. Çünkü uygulanan iyot proflaksisine rağmen, kırsal bölgelerde daha belirgin olmak üzere halen Türkiye'nin yüzde 27.8' de orta derecede iyot eksikliği devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Dr. Pınar Alarslan

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