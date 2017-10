Reuters'ın haberine göre, Minnesota doğumlu satış görevlisi Alexander Oskar Holverson, eşi Mary ile birlikte 13 Nisan 1912 yılında Titanik gemisinde birinci sınıf yolculuk yaptı.

ANNESİNE GÖNDERMEK İÇİN MEKTUP YAZDI

Geminin buzdağına çarpıp Kuzey Atlantik'te batmadan bir gün öncesinde New York'a vardıklarında annesine göndermeyi düşündüğü mektubu kaleme aldı.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE, ÇARŞAMBA GÜNÜ NEW YORK'A VARACAĞIZ."

Holverson'un kabartmalı bir kağıt üzerine yazdığı, tuzlu su lekeleriyle boyanan mektup "Sevgili Annem" diye başlıyordu. Mektupta Titanik'i dev bir boyutta ve saray oteli gibi anlatan Holverson, "Yiyecek ve içecek mükemmel." notunu düştü. "Her şey yolunda giderse, çarşamba günü New York'a varacağız." diyerek yazısını sonlandırdı.

EN ÖNEMLİ TİTANİK MEKTUBU

Titanik gemisindeki hatıra eşyalarla ilgilenen Henry Aldridge & Son, müzayede evinde mektubun tarihi içeriği ve nadir olması nedeniyle açık artırmadaki en önemli Titanik mektubu olarak niteledi.

166 BİN DOLARDAN SATILDI

Tarihi mektup, açık artırma sonrasında, Wiltshire'deki İngiliz alıcıya 166 bin dolardan satıldı.

Gemide bulunan yazılı son mektup Holverson'un cüzdan defterinden çıkmış, daha sonra ailesine gönderilmişti.

Titanik

mektup