Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları’nda (DT) sanat sezonunun başladığı ekim ayından bu yana sahnelenen 3 bin 715 temsili, 1 milyon 100 bin seyirci izledi. Gazete Habertürk'teki habere göre; aynı sürede 143 farklı oyun sahnelendi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017-2018 sanat sezonunda, özel tiyatrolara şu ana kadar verilen en yüksek miktarlı desteği sağladı.

Bu dönemde 155 profesyonel, 54 çocuk oyunu, 152 amatör ve 77 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 438 özel tiyatro başvuruda bulundu. Değerlendirme komisyonunca yapılan incelemelerde, 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel olmak üzere toplam 229 özel tiyatronun projesinin desteklenmesine karar verildi. Bu kapsamda özel tiyatrolara 5 milyon 234 bin TL’lik ödenek verildi.