Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ortaya çıkarılan ve 1961 yılından beri kutlanan Dünya Tiyatro Günü, tiyatro grupları tarafından bugün kutlanacak. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlendiği Dünya Tiyatro Günü, sahne sanatlarının insanları bir araya getirici bir unsur olmasına vurgu yapmak, seyircilerle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir.

UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Tiyatrolar birliği'nin "sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak" gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler, Dünya Tiyatrolar Günü'nde bir kere daha dile getirilerek hatırlatılmaktadır.

Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20’den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.

ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BUGÜNKÜ TÜM OYUNLAR ÜCRETSİZ

Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'ne özel olarak bugünkü oyunların hepsini ücretsiz hale getirdi. Ancak yoğun talep sonrasında biletlerin hepsi tükendi.

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