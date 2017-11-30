Tokat'ta camide namaz sırasında yangın

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Sanayi Sitesi Camisi'nde, Mevlit Kandili programının ardından vatandaşlar yatsı namazını kılmaya başladı.

Namaz sırasında müezzinin bulunduğu yerdeki ses sistemi büyük bir gürültüyle patladı. Kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonrası çıkan yangında kablolar ve halı tutuştu. Cami imamı ve cemaat, yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri camide inceleme yaptı.

Güvenlik amacıyla elektrikleri kesilen camideki yanan halılar da dışarı çıkarıldı.

Cami imamı Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namaz sırasında bir patlama olduğunu belirterek, "Ben deprem olduğunu zannettim çünkü bulunduğum yerde duvarların sallandığını hissettim. Namazın ardından patlamanın camideki ses sisteminden kaynaklandığını öğrendik. Çıkan yangın, vatandaşlarımızın da yardımıyla yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü. Buna şükür, 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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