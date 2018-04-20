Tolga Çevik'in elinde bir senaryo olmadan yönetmenin absürt isteklerini yerine getirmeye çabaladığı TOLGSHOW programı, ekrana gelen bölümleri ve konuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan TOLGSHOW'un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki TOLGSHOW bu hafta var mı? TOLGSHOW neden yok? İşte detaylar...

TOLGSHOW BU HAFTA VAR MI?

TOLGSHOW programı, 7 Nisan 2018 tarihinde ekrana gelen 13. bölümüyle sezon finali yapmış ve ara vermişti. Bu nedenle geçtiğimiz hafta sezon finali yaptığı için yayınlanmayan TOLGSHOW, bu hafta da olmayacak. Yeni sezonun başlangıç tarihine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Tolga Çevik, esprili bir şekilde "Sevgili dostlar Tolgshow Sezon Finali ile ve yeni sezon tarihiyle ilgili bilgilendirme ve açıklamayı yapımcılarımız mutlaka tez zamanda yapacaktır.Velev ki yapmadı,ben size ceplerini burdan yazarım zaten" mesajını paylaşmıştı.

— Tolga Cevik (@TolgaCevik) April 7, 2018

Öte yandan geçtiğimiz hafta da sezon finali yapan TOLGSHOW hakkında yine esprili bir tweet atan Tolga Çevik, "Veee bu geceki misafirimiiiiz....haaa...misafir bizim eve geliyo. Sezonu bitirdik,pardon " demişti.

— Tolga Cevik (@TolgaCevik) April 14, 2018

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