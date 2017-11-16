Torbadan 'lojman' sürprizi çıktı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Genel Kurul'da dün verilen önerge ile yapılan değişiklikle, ilgili maddede yer alan "kamu konutlarından 10 yılını doldurmuş bulunanlar" ifadesi "kamu konutları" olarak değiştirildi.

Gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisi (MTV) düzenlemesi gibi önemli maddeler içeren ve ilk etapta 130 madde olarak sunulan torba tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 127 madde olarak kabul edildikten sonra Genel Kurul'da görüşülmeye başlanmıştı.

Kamu lojmanlarında ilk etapta "depreme dayanıksız, eskimiş" olanların satışı olarak öngörülmüştü. 200,000 üzerindeki lojmanın 3,000'i 2018'de olmak üzere 50,000 adetinin satılması ve bütçeye toplamda 500,000 milyon TL'lik gelir öngörülmüştü.