SHOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Meleklerin Aşkı’ 5 Temmuz Perşembe akşamı başlıyor. Dizide başrolleri Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanoğlu paylaşıyor. Avanoğlu, evin paragöz eniştesi Sivaslı Necmettin’i canlandırıyor. Kendisiyle buluşup hem ‘Meleklerin Aşkı’nı hem de hakkında merak edilenleri konuştuk.

"HERKESİ EKRAN BAŞINA TOPLAYACAĞIZ"

SHOW TV’nin yeni dizisi ‘Meleklerin Aşkı’ 5 Temmuz’da başlıyor. Başrol oyuncularından Toygan Avanoğlu “Dizimizin romantizmi de komedisi de çok fazla. Herkesi ekran başına toplayacağız” diyor.

‘ROMANTİZMİ DE VAR KOMEDİSİ DE’

‘Meleklerin Aşkı’nın hikayesi nedir?

Son zamanlarda romantik komedi adı altında yapılan projelerden çok farklı bir çalışma. Erkek bir bakıcının bir eve gelerek ailenin genç kızına âşık olmasıyla başlayan bir hikâyeyi ekrana taşıyoruz. Psikopat bir eniştenin baldızını zengin biriyle evlendirip zengin ortak denklemini kurup işlerini daha iyi bir duruma getirmesini anlatan bir durum söz konusu. Ancak eve gelen bakıcı, eniştenin bütün planlarını bozuyor. Romantizmi de komedisi de çok fazla olan, her kesimden her izleyiciyi ekrana toplayabilecek bir yapım.

Canlandırdığınız Necmettin enişte nasıl bir adam?

Bir çiftlikte eşek sütü üretip zengin olmak için uğraşan, hiç kimseden çekinmeyen, Sivaslı bir adam. Ancak biraz dominant bir kadın olan kayınvalidesinden çekiniyor. Oturduğu evi bile kayınvalidesinin desteğiyle almış olduğundan biraz ona gebe. Karısını aşırı derecede kıskanıyor. Ayrıca dizideki tek şiveli adam. Modern dünyanın içinde örf ve geleneklerinden kopmamaya çalışan, hayatı krediler üzerine kurulu olan, ay sonunda strese kapılan biri.

‘KAYIT BAŞLADI MI ŞALTER KAPANIYOR’

Necmettin, bugüne dek canlandırdığınız karakterlerden farklı mı?

Necmettin, oynadığım karakterlerle akraba aslında. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman diğer komedyenler de birçok şeyi üstlerinden atamazlar. Bire bir aynı değil ama karakterlerimin çoğu birbirlerine benziyor.

Bu rolü kabul etmenizdeki başlıca etken neydi?

Yönetmenimiz ve senaristimiz bu rolü sözlü olarak bana anlattığında, senaryoyu okumadan kabul ettim. Bugüne dek birçok komedi projesinde yer aldım, kendinden çok katan bir oyuncuyum ancak senaryoyu okurken çok gülmem, mizanseni ekleyip yükselirim. Bu projede aralarına hiçbir şey koymadan sesli güldüğüm anlar oldu, bu çok etkiledi beni.

Doğaçlama yapmadan oynayabiliyor musunuz?

Kayıt başladı mı bende şalter kapanıyor. O anda karakterin içinde oluyorum, etrafta yaşananları hissetmiyorum. Bu, kendi benliğimle alakalı bir şey. O anda aklıma ne gelirse bütünlüğü bozmadan aralara serpiştirerek yapabiliyorum.

‘BENCE NECMETTİN FENOMEN OLUR’

Necmettin karakteri fenomen olur mu?

Fenomen olma kriterlerini fazlasıyla taşıyan bir adam. Bana kalırsa olur. Türk izleyicisinin neleri sevebileceğini biraz kestirebiliyorsam, bu adam fenomen olur.

İzleyici bu diziyi neden izler?

Kendi adıma konuşmam gerekirse bir Anadolu adamı var, bu adamın hastalığı, titizliği, namus paranoyaları var. Bunlar ülkemizde çok rastlanan şeyler. İzleyici bunlardan mutlaka bir şeyler bulacaktır. Güzel bir aşk var, kayınvalide-damat ilişkisi var, hayvan sevgisi var. Eşeklerle olan sahneleri izleyici çok sevecek. Yani birçok neden var ekran başında olmaları için.

"EŞEKLERLE İÇ İÇE SAHNELERİMİZ VAR"

Eşeklerle olan sahneler çok eğlenceli geçiyor olmalı...

Eşeklerle iç içe sahnelerimiz var. Güzel hayvanlar ancak çok söz dinlemiyorlar. “Gel” diyorsun, gelmiyor. Sen ona gidiyorsun, sen onun sözünü dinliyorsun. Arkasından geçmemek lazım, süprizleri çok olan bir hayvan, tehlike yaşamamak için dikkat ediyorum..

Dizide eşek sütü üretiyorsunuz. Denediniz mi?

Denemedim ancak bu vesileyle içmeye başlayabilirim. Diğer sütlere kıyasla daha pahalı bir ürün.

"UZUN ZAMANDIR BERABER GİBİYİZ"

‘Meleklerin Aşkı’ndaki diğer oyuncularla aranız nasıl?

Tamamen çekirdek aile, az kadrolu bir iş, bu vesileyle daha samimi bir ortam oluşuyor. Birlikte çok daha fazla zaman geçirebiliyoruz. Bu, çekimlerde çok işe yarıyor.

Çekimler nasıl geçiyor?

‘Yeni Gelin’den buraya antrenmanlı geldim. 10. bölümü çekiyormuşum gibi geldi ve diğer oyuncularla da aynı enerji oluştu. Bu enerji hepimizi etkiledi. Sanki uzun zamandır beraber çalışıyormuşuz gibiyiz.

"BİR FİLME ŞARKI YAPMA HAYALİM VAR"

Profesyonel olarak müzik yapmayı düşünüyor musunuz?

Bir filmin içinde, bir şarkı yapma hayalim var. Güzel bir şarkımı, iyi ve dram ağırlıklı bir işte söylemeyi çok isterim.

Müzik ve oyunculuk arasında tercih yapma durumunuz oldu mu?

Müzikle oyunculuğu hiç aynı kefeye koymadım. İkisi arasında hiç karşılaştırma yapmadım. Sahneye çıkıp şarkı söyleyecek biri olarak görmedim kendimi. Ben hep sinemada veya tiyatroda rol yapmayı istedim. Müzik ruhumun bir tarafını besleyen bir şey olarak kaldı hayatımda.

"ÖZEL HAYATIMI GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMIYORUM"

Sosyal medyada annenizle çok fotoğrafınız var. Nasıl aranız?

Aile yadigârım annem. Babamı 2008 yılında kaybettik. Tek çocuğum, anneciğim bir tane... Anne-oğul aşkı diyebiliriz.

Peki aşk hayatınız nasıl gidiyor?

Seyirciyi bir karaktere inandırıyorsunuz, sizi izliyorlar. Kız arkadaşınızla el ele ya da o karakterin dışında bir şekilde gördükleri zamansa üzülüyorlar. O yüzden özel hayatımı göz önünde yaşamıyorum ve bu konu hakkında konuşmayı tercih etmiyorum.

"ARABA HASTASIYIM"

Set dışındaki zamanlarınızda ne yapıyorsunuz?

Dışarıda gezmeyi çok sevmem. Evimde ve sakin yerlerde vakit geçirmeyi severim. Araba hastasıyım, araba modifiye etmeyi çok severim. Hatta benimle alay ederlerdi çünkü insanlar repo gününde denize giderken ben sanayiye giderdim. Beni her an bir sanayide bulabilirsiniz. Ayrıca müzik yapıyorum.

Toygan Avanoğlu, hayvanları çok sevdiğini, kedi ve köpek beslediğini söylüyor.