Trabzon'un Yomra ilçesinde boynuna dolanan naylon ip yüzünden nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğinin içler acısı halini gören vatandaşlar, Hayvan Severler Derneği ile belediyeye haber verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kemal Taşkın'ın haberine göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner ekibi yakaladıkları köpeğin ip yüzünden ölmek üzere olduğunu görünce hemen ameliyata aldı. Zorlu ameliyatla köpek kurtarıldı.

NAYLON İP YEMEK BORUSUNA KADAR OTURMUŞ

Veteriner hekimler, benzer vaka ile bu yaz içinde ikinci kez karşılaştıklarını belirterek "Köpeğin boynuna naylon ip bağlamışlar. Belli ki sıkıca bağlanmış ve zamanla derinlere yerleşmiş. İp öyle bir hale gelmiş ki köpeğin nefes borusuna kadar inmiş. Biraz daha geç kalınsaydı yemek borusu kesilecek ve kesin ölecekti. Antibiyotik tedavisinin ardından 15 gün sonra dikişlerini alacağız. Köpeğin boynuna tahminen 50 dikiş atıldı" dedi.

'İP BAĞLAYIP SOKAĞA BIRAKIYORLAR'

Trabzon Hayvan Hakları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi i Lütfiye Kurban, yaşanan olayın çok korkunç olduğunu belirterek "Bu yaz Uzungöl'de yine böyle boynuna ip bağlanmış ve ölme noktasına gelmiş bir hayvan bulunmuştu. O köpeğimizin tedavisi tamamlandı ve durumu iyiye gidiyor. Bu köpekleri küçükken boynuna ip bağlıyorlar sonrada terk ediyorlar. Tüyleri arasında kalmış ipi kimse görmüyor. Köpek büyüdükçe de ip boynuna gömülüyor" diye konuştu.