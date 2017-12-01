Trabzon'da motosiklet öğrenci grubuna çarptı

Trabzon'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda spor salonuna giden öğrenci grubuna çarptı. Kazada 7 lise öğrencisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. O sırada yoldan geçen Trabzonsporlu milli futbolcu Yusuf Yazıcı da yaralılara ilk müdahaleye yardımcı oldu.



DHA'nın haberine göre kaza, Üniversite mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı. Kazada o sırada yoldan geçmekte olan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı ve çevredeki sürücüler yaralılara ilk müdahalede bulundu, ambulans istedi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR



Kazada yaralanan öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücü ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.