Trabzon'da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçak bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydı. Harekete geçen ekipler kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarını güçlendirdi.



DHA'nın haberine göre, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı.



UÇAĞIN ÇEVRESİNDE DOLGU YAPILIYOR



Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugünde devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin, dolgu çalışmalarıyla genişletildi.

1.5 METRE DAHA KAYDI



Pistten çıkarak yamaçta çamura sağlanarak durabilen uçağın daha önce yapılan sabitleme çalışmalarına rağmen uçağın sabah saatlerinde yapılan kontroller sırasında 1.5 metre daha denize doğru kaydığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dolgu çalışmalarını uçağın çevresi ve önüne doğru yönlendirdi, çevreye çakılan 4 kazıkla uçak yeniden sabitlendi.





YAKIT VE BAGAJLAR BOŞALTILACAK



Trabzon Havalimanı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi uçakla ilgili kurtarma planını netleştirdi. Plana göre, bölgeye getirilen ağır tonajlı vinç yardımıyla uçağın bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.



KAZA KIRIM RAPORU HAZIRLANIYOR



Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, pistten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabilen uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce yürütülen incelemelerin sürdüğünü, rapor henüz hazırlanmadığını söyledi. Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı'nda uçuş trafiğinde bir aksama yaşanmadığını da belirterek, kaza yapan uçağın bulunduğu yerden ne şekilde çıkarılacağı yönünde bugün bir karar alınacağını ve alınan bu karar doğrultusunda uçağın çıkartılacağını da ifade etti. Hatipoğlu, Kaza Kırım Raporu'na ilişkin incelemelerin tamamlanarak rapor haline gelmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği de bildirdi.

PEGASUS'TAN BASIN AÇIKLAMASI



Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkıp yamaçta toprağa saplanan uçağın çıkarılması için oluşturulan kriz merkezinin çalışmaları sürerken, Pegasus Hava Yolları, basın açıklaması yayımladı. Açıklama şöyle:



"13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır. Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız."



YOLCULAR ŞİKÂYETÇİ OLDU



Öte yandan pistten çıkarak yamaçtaki çamura saplanarak durabilen uçaktaki 162 yolculardan 5'i havalimanındaki polis noktasında giderek 'Can güvenliklerinin tehlikeye düştüğü' gerekçesiyle havayolu şirketi hakkında şikâyette bulundu.



Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürürken şikâyetçilerin savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı belirtildi.



BELEDİYE BAŞKANI: BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATILDI



Havalimanında pisten çıkarak çamura saplanan yolcu uçağının bulunduğu yamaçtan çıkartılma çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu şöyle dedi:



"İnsanlarımız uçakta çok büyük bir tehlike atlattı. Bir uçağın pistten kayması neticesinde 160 yolcu 4 mürettebat büyük bir tehlike atlattı. Allah´a çok şükür can kaybı olmadı. İtfaiyemiz hemen orada hazır oldu. Mıcır lazım oldu kamyon kamyon mıcır gönderdik oraya. Biz bir aileyiz. İş zamanı iş, disiplin zamanı disiplin. Düğünümüz olur, cenazemiz olur, sosyal problemlerimiz olur, her zaman birbirimizleyiz. Her zaman omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz."

3 GÜN SÜRECEK OPERASYON BAŞLADI



Trabzon Havalimanına iniş sırasında pistten çıkan uçak için oluşturulan kurtarma planı kapsamında çalışma başlatıldı. Devlet Hava Meydanları İdaresi´ne (DHMİ) bağlı ekipler halatlar yardımıyla indikleri uçağın yanında inceleme yaptı. Acil çıkış kapılarından uçağın içini kontrol eden ekipler çamura saplanan teker ve motor bölümlerini inceledi. DHA ekibinin denizden görüntülediği çalışmalara çok sayıda uzman ekip yürütüyor.



ZEMİN GÜÇLENDİRMESİ SÜRÜYOR



Trabzon Havaalanında pistten çıkan uçağın saplandığı yerden çıkarılması için zemin güçlendirmesi amacıyla başlatılan dolgu çalışması sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi´ne ait 15 iş makinesi ve 20 personelle bölgede kurtarma vinçlerinin kurulacağı alanda zemin iyileştirmesi yapılıyor. Bu çalışmasının ardından alana kurulacak vinçlerle uçak perşembe günü bulunduğu noktadan çıkarılması planlanıyor.



KARA KUTU İNCELENİYOR



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı´ndan gelen 3 uzman ve bir pilottan oluşan Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulu çalışmasını tamamladı. Uçağın kara kutusunu alan ekip teknik inceleme yapılmak üzere Ankara´ya döndü.



Uçağın iniş sırasında pilotların arız bildirimi yapmadığı, pist başına yaklaşma sırasında kuleye acil durum çağrısı gönderildiği belirlendi. Trabzon Havalimanı Kontrol Kulesi acil durum çağrı karşısında bölgeye ekipleri yönlendirdi. Kurtarma ve itfaiye ekipleri 1 dakika 37 saniyede uçağa müdahale ettiği ve tahliye ile soğutma çalışmasına başladığı öğrenildi. Uçağın tahliyesinin ise 24 dakika sürdüğü kayıtlarda yer aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER