Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki bagajlar yolculara teslim edilmeye başlandı. Bagaj ve kabin kısmındaki kişisel eşyalarını havalimanında özel bir alandan teslim alan yolcular, kaza anında korku ve panik yaşadıklarını anlattı.
DHA'nın haberine göre, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı `Zeynep´ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için dün saat 04.00´te uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı´nda kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 500 ve 350 tonluk 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak havalimanında güvenli bir bölgeye çekildi. Sigorta şirketi ile uzman ekibin yapacağı teknik inceleme sonucunda uçağın bir daha uçup uçamayacağına karar verilecek.
BAGAJLAR SAHİPLERİNE VERİLİYOR
Kazanın ardından uçakta bulunan yolcu bagajları ve kişisel eşyaların da teslim edilmesine başlandı. Havalimanına gelen yolcular İç Hatlar Terminali'nde oluşturulan özel bir alandan valiz ve kişisel eşyalarını teslim aldı.
Havalimanında bagajını ve kişisel eşyalarını alan uçağın 19 numaralı koltuğunda seyahat eden yolculardan üniversite öğrencisi Emre Kınay yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Allah bir daha göstermesin. Allah bu tür kazaları yaşatmasın. Pilot hatası, teknik arıza bunlar olabilecek şeyler ama bir kaza söz konusu bence. Uçağın orta kısmında falan oturuyordum. Bir karmaşa vardı. Uçağın burnu dik olarak yamaca doğru yöneldi. Arkası da havada kaldı. Biz düştü düşecek diye beklerken büyük bir panik yaşandı. Ben soğukkanlıydım. Birkaç kişiyi sakinleştirmeye çalıştım. Bir an birkaç kişi arkaya gelsin uçağı dengelensin şeklinde sözler de edildi. Uçak sonrasında kaydı düşünün. Biz bekledik sonra arka kapıdan çıktık"
'AZRAİL BİZE TORPİL GEÇTİ'
Emekli adliye çalışanı Naci İnce de Azrail'in kendilerine torpil yaptığını dile getirerek şunları söyledi:
"Canımızdan oluyorduk, zor kurtardık. Arkadaşımla birlikteydik. İnişe geçmiştik. İnişi sert bir şekilde gerçekleşti. Sonra denize az bir mesafe kala uçak durdu. Anonslar yapıldı. Uçakta bağrışmalar oldu. Arka kısımdaki yolculara bağırarak erken çıkmalarını söyledik. Bu şekilde tahliye oldu. En son biz çıktık. Bu olayda Azrail bize biraz torpil geçti."
'ÖLDÜĞÜMÜ ZANNETTİM'
Uçağın 27 numaralı koltuğunda oturan Gökhan Tütüncü ise kaza sonrasında inanılmaz bir korku yaşadığını anlatarak şöyle dedi:
"İnanılmaz bir korku ve panik yaşadım. Uçak çok hızlıydı. Uçağın kalkmasını bekledik. Pilot fren yaptı, yamaçta sürüklendik. Ben o esnada öldüğümü zannettim. 20 dakika falan kaldık. Benzin kokusu geliyordu. Bu kez de yanacağımızı zannederek daha da bir korku yaşadık. 'Uçak patlayacak' dedik. Kara kutunun sonuçlanmasını bekliyorum."
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