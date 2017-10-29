Trabzonspor'a yenilen Galatasaray'da Igor Tudor'a sosyal medyada büyük tepki

2 | 50

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.