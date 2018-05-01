Süper Lig’de Antalya’yı deplasmanda 2-1 yenip iki haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor’da futbolculara ödeme yapılması yüzleri daha da güldürdü. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre daha önce 6 oyuncunun kulübe ihtar çektiği haberleriyle sarsılan Bordo-Mavili camiada, başkan Ahmet Ağaoğlu, “Oyunculara ve eski kulüplerine olan borçları ödeyeceğimize dair söz verdim. 15 Mayıs’a kadar ödeyeceğiz dedim. 6 yabancı 15 gün sabretmedi. 30 Nisan’a kadar ödenmesi için kulübe ihtar çekti” demişti. Oyunculara verdiği sözü tutan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları futbolculara yaklaşık 10 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirdi.

MILAN VE ÇİN'DEN İHTAR

Futbolculara ödeme yapılmasına karşın önceki dönemden kalan borçların büyük bölümü, Trabzon’a sorun yaratmaya devam ediyor. Muharrem Usta döneminde Milan’dan transfer edilen Kucka ve Sosa transferleri için İtalyan kulübünün, 10 milyon Euro’luk bonservis alacağı nedeniyle Bordo-Mavili kulübe ihtar gönderdiği bildirildi. Ayrıca Burak Yılmaz transferinde de Çin kulübü Beijing Guoan’ın bonservis parası ödenmediği için Trabzonspor’a ihtar gönderdiği ifade edildi.