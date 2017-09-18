Trabzonspor'dan Başakşehir'e tepki

Saral, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında yer aldığını ve Türk futbol tarihine "fırtına-ihtilal-efsane" ifadeleriyle anıldığını kaydetti.

Bordo-mavili çocuk taraftarların Medipol Başakşehir maçında formalarının çıkarılmasını, "çirkin" olarak nitelendiren Saral, olayın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

Saral, Trabzonspor'un Türkiye'nin tamamında, dünyanın ise birçok noktasında milyonlarca taraftarı bulunduğunu anlattı.

Bordo-mavili kulübün yöneticisi, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm taraftarların kendileri için ayırt edilemeyecek derecede önemli olduğunu vurgulayarak, "Sporun barış ve kardeşlik olduğunu unutanların, maçı izlemeye gelen, bordo-mavi renklere bağlılığını üzerinde taşıdığı forma ile gösteren küçük kardeşlerimize gösterdikleri davranışın, sadece özel güvenlik görevlilerinin yaptığı bir uygulama sonucu olduğuna inanmıyoruz. Onlar kendilerine verilen görevi yerine getirmektedir." diye konuştu.

Saral, İstanbul Başakşehir Kulübü yetkililerinin maç öncesinden başlamak üzere Trabzonspor taraftarlarını birçok kez özel güvenlik görevlileriyle karşı karşıya getirdiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Bununla da kalmayarak bazı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın da tahrik edici söz ve eylemlere maruz kalmasına müsaade etmiştir. Spor ahlak ve etik kurallarından uzak bu muamelelerin sorumlusu kuşkusuz Başakşehir Kulübünün bizzat kendisidir. Özel güvenlik şirketinin iş akdine son vermek suretiyle yaşanılan rezaleti kamufle etme çabaları nafiledir. Tüm spor kamuoyunca tenkit edilen bu rezalet Başakşehir Kulübünün mazisine kara leke olarak yazılmıştır. Bizler yaşanılan bu hadiselerden spor ahlakı ve etiği adına ve dahi insanlık adına hicap duyuyoruz."

"KULÜBÜMÜZÜN GÖNÜL BAĞINA HER YIL YÜZBİNLERCE GENCİMİZ KATILMAKTADIR"

Anadolu'nun futbol alanında birçok ilkini başaran, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bordo-mavili kulübün gönül bağına her yıl yüzbinlerce gencin katıldığına dikkati çeken Saral, şunları kaydetti:

"Son olarak Medical Park Stadı'nda düzenlenen imza töreninde bir de sürpriz yaşandı. Balıkesirli bir ailenin, adı soyadı 'Bordo Maviş' olan 6 aylık bebeğini 4. transfer olarak tanıttık. Ayrıca futbolda yabancı-yerli oyuncu tartışmasının yaşandığı bu günlerde Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi gençlerimizi Türk futboluna kazandırıyoruz. Bu örnekleri Trabzonspor Kulübü olarak somut şekilde ortaya koyarken, belki gelecekte Türk futbolunun önemli bir ferdi olacak çocuklarımıza yapılan muamele camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Umut ediyoruz ki bundan sonra özellikle çocuklarımız, hangi takımın taraftarı olursa olsun, üzerlerinde sevdikleri, gönül verdikleri takımın formasıyla maçları izleyebilir. Unutulmamalıdır ki rahmetli Kazım Koyuncu'nun dediği gibi, 'Trabzonspor'u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı'."