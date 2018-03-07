Spor Toto Süper Lig'de her geçen hafta kan kaybeden Trabzonspor'da moraller bozuk. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, Başkan Muharrem Usta yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık toplantısını gerçekleştiren Trabzonspor Yönetimi'nin gündeminde kongre vardı. Alınması muhtemel kongre kararının, kulübe ne getirip, ne getirmeyeceği üzerinde duran yönetim kurulu üyeleri, camianın isteklerinin göz ardı edilmemesi gerektiği noktasında düşünce birliğine vardı. 2018 yılının Aralık ayında görev süresi dolacak olan mevcut yönetimin, alması muhtemel kongre kararının ise Trabzonspor'da yeni sıkıntılar meydana getirip getirmeyeceğini tartışılıyor.

Seçimli genel kurul kararı alınması durumunda göreve gelecek olan yeni yönetimin 8 aylık bir görev süresi olacak. Trabzonspor tüzüğüne göre, bordo-mavili kulüp 2018 yılının Aralık ayında yeniden seçimli kongre yapmak durumunda kalacak. Sıkıntılı dönemde 8 aylık bir görevi süresini bir başkan adayının kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

8 AYLIK BİR YÖNETİM TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon'da yaşayan eski başkanlar, asbaşkanlar ve kurul üyeleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmıştı. 2018 yılının Aralık ayına kadar görevde olabilecek bir yönetim kurulu üzerinde tartışma yapılırken, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

Ekonomik tablonun da masaya yatırıldığı toplantıda 6 Aralık 2015'de göreve gelen Usta'nın 180 milyon Euro (563 Milyon TL) borç ile görevi devraldığı, söz konusu dönemde ise Euro'nun 3.1323'den işlem gördüğü masaya yatırıldı. Bugün ise bordo-mavili kulübün 200 milyon Euro'ya ulaşan (944 milyon TL) borcu olduğu belirtildi. Yükselen borcun kur farkından kaynaklandığının da toplantıya katılanlara aktarıldığı öğrenildi.