Traktörde dev ortaklık

Yazıcılar Holding AŞ'nin bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama AŞ (Anadolu Motor), Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors Spa (Argo Tractors) ile Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortaklık anlaşması imzaladı.

Yazıcılar Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor, Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortak yatırım yapmak üzere ortaklık anlaşması imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, gerekli izinlerin alınması ve şirket kuruluşunu müteakip, Anadolu Motor'un Gebze'deki mevcut üretim tesislerinde Anadolu Motor'un yüzde 50 ve Argo Tractors'ın yüzde 50 iştirak edecekleri 14 milyon TL'lik başlangıç sermayesi ile 2018 yılı başında başlaması öngörülen söz konusu traktör üretim faaliyetlerinde, ilk yıl en az bin adedin üzerinde, 5 yılın sonunda da yaklaşık yıllık 6 bin adet traktör üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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