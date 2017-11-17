Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrası istifa kararı almasına rağmen bu kararından döndürülen Aykut Kocaman'ın takımda kalacağı açıklandıktan sonra gözler transfere çevirildi.
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Asbaşkan Ali Yıldırım geçen günlerde "Devre arasında takıma takviyeler yapacağız, çalışmalara şimdiden başladık" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok futbolcu bulunuyor.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu milli futbolcu Emre Akbaba'ya kanca attı. Yabancı kuralında olası bir değişikliğe hazırlıksız yakalanmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, transferde ağırlığı yerli oyunculara verecek.
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Aytemiz Alanyaspor'da büyük bir patlama yapan Emre, bu sezon ligde 11 maçın tamamında sahada 90 dakika kaldı ve 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Yükselen performansıyla birlikte milli olan futbolcu, Arnavutluk karşısında ilk kez forma giyerken rakip fileleri havalandırmıştı.
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Bu sezon kötü günler geçiren ve beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gözünü Fransız sol bek Lucas Digne'ye çevirdi! Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Digne'nin menajeri Mikkel Beck'le görüşerek bilgi istedi.
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Simon Kjaer'in bazı işlemleri için İstanbul'a gelen Danimarkalı menajer Beck'in Ali Yıldırım'la bir araya geldiği öğrenildi. Haberde Türkiye'de oynamak istemesi durumunda Digne'ye kapıların açık olduğu belirtildi.
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Barcelona'da gözden çıkarılan oyuncular arasında bulunmayan ve rotasyonda görev yapan Digne'nin bırakılmasına sıcak bakılmayacağını belirten Beck, "Fakat Digne Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Bu yüzden devamlı oynayacağı bir kulübün teklifine olumlu yaklaşabilir" ifadelerini kullandı.
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DROGBA GERİ DÖNÜYOR! Kariyerini Kanada ekiplerinden Phoenix Rising'te sürdüren Didier Drogba, gelecek sezon futbola veda edeceğini açıklamıştı. Galatasaray ise eski futbolcusunu almak için harekete geçti!
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Sporx'te yer alan habere göre Ryan Donk'u ocak ayında göndererek yabancı kontenjanında yer açmayı planalayan Galatasaray, bu kontenjanı golcü transferi için kullanacak. Kulislerde Drogba'nın yarım sezon için takıma dönmesi ve gelecek sezon sportif direktör olarak çalışması konuşuluyor.
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FENERBAHÇE'DE GÜNDEM PASTORE!
Kötü günler geçiren Fenerbahçe'de ocak ayında kadroya bir yıldız katılmak istenirken sarı-lacivertli yönetim gündemine önce Mesut Özil'i almıştı. Fenerbahçe'nin gündeminde bu kez Javier Pastore var.
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PSG'nin FFP kıskacı nedeniyle Arjantinli yıldızı satılık listesine koyması, sarı-lacivertlileri harekete geçirdi. Fanatik'te yer alan habere göre PSG, FFP nedeniyle 70 milyon Euro’ya ihtiyacı olan Bordo-Mavililer, Pastore’nin fiyatını 20 milyon Euro (91 milyon TL) olarak belirledi.
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KOZ DÜNYA KUPASI!
Yıldız futbolcu, son yıllarda PSG’de gözden düşünce Arjantin Milli Takımı’ndaki yerini de kaybetti. Ocak ayında Fenerbahçe’ye gelmesi, Pastore’nin kendini yeniden gösterip Dünya Kupası’na gitme hayallerini gerçekleştirmesi açısından bir fırsat olabilir.
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GALATASARAY'IN AB PLANI...
Yabancı kuralı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kulüpler Birliği ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından sonra 2019'a kadar değişmeyecek gibi görünüyor. Kulüpler de buna göre transfer politikalarını şimdiden değiştirmeye başladı.
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Bu sezon kadrosunu 10 yabancı oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, TFF'ye 2019-2020 sezonunda yürürlüğe girmesi beklenen yabancı statüsüyle ilgili olarak bir teklif sunacak.
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Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi AB üyesi ülkelerin oyuncularının yerli statüsünde sayılacağı bir kararın çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor.
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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarış veren Türk takımlarının rakipleriyle eşit şartlarda mücadele etmesi için daha önce de gündeme gelen AB pasaportlu oyuncuların yerli statüsünde oynama fikrine Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de destek vereceği iddiaları konuşuluyor.
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VIDA'DA 2 DEV DEVREYE GİRDİ!
Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği Vida için Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayamamıştı. Sözleşmesi Aralık ayının son günü bitecek olan Vida için siyah beyazlılar, ön protokol yapmış ve Ocak ayında kadroya bedelsiz olarak katmak için anlaşma sağlamıştı. Ancak Ukrayna'dan Vida için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Ukraynalı gazeteci Valeriy Prygornytskyy, 28 yaşındaki Vida'ya Premier League ekibi Everton ve Serie A devi Milan'dan teklif geldiğini ifade etti. Prygornytskyy; Kiev'deki sözleşmesini uzatmayan ve bonservis bedeli olmadan devre arasında Beşiktaş'a transfer olması beklenen Vida'nın fikrini değiştirebileceğini ve karar vermek için önünde 10 günü olduğunu vurguladı. (Ajansspor)
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VALBUENA'YA ÇİN'DEN TEKLİF!
Fenerbahçe'de geldiği günden beri gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Mathieu Valbuena'ya sürpriz bir teklif geldi.
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Amk Spor'da yer alan habere göre Çin'den bazı takımların Fransız yıldızın transferi için zemin yokladığı öğrenildi. Yönetim de değerini bulması ve Valbuena'nın istemesi halinde transfere sıcak bakıyor.
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ROMA'DA TRANSFER ZİRVESİ!
Avrupa Kulüpler Birliği çalışma grubunda yer alan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, devre arası transfer çalışmaları için girişimlerini sürdürüyor.
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Skorer'in haberine göre Müsabakalar Çalışma Grubu’nun hafta başındaki toplantısında Juventus’u temsil eden Genel Menajer Maurizio Lombardo ile görüşen Cenk Ergün'ün gündeme Kwadwo Asamoah konusunu da getirdiği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılılar, Ganalı yıldızı yaz ayı transfer döneminde kadroya katmak istemiş ancak Juventus'un son anda vazgeçmesiyle bu transfer gerçekleşmemişti.
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TOPAL'A TEKLİF YAĞIYOR!
Fenerbahçe'de yeterince şans bulamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen Mehmet Topal'a yurt içi ve yurt dışından transfer teklifi yağıyor.
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Bursaspor'un yanı sıra İspanya ekiplerinden Cadiz'in de ilgisinin bulunduğu milli futbolcuya son olarak Medipol Başakşehir kanca attı.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre 2020'ye kadar Fenerbahçe'yle sözleşmesi bulunan Mehmet Topal'ı çok isteyen Abdullah Avcı'nın devre arasında transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi.
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SOLA ATİLA TURAN!
Kwadwo Asamoah transferini yazın gerçekleştiremeyen Galatasaray'da gözler sol bek arayışlarına döndü. Sarı-kırmızılılarda Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Iasmin Latovlevici'nin beklentileri karşılayamamasının ardından gözler Atila Turan'a döndü.
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Yönetimin 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için nabız yokladığı ve Kayseri'den gelecek yanıta göre transferi para ve futbolcu vererek sonuçlandırmak istediği bildirildi.
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KENAN İTALYA YOLUNDA!
A Milli Takım formasını Romanya ve Arnavutluk ile yapılan hazırlık maçlarında giyen ve Beşiktaş'ın gözdelerinden biri olan milli oyuncuyu İtalyan devi kapıyor.
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Ajansspor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği Hannover forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kenan Karaman'ı Inter transfer edecek. Kenan'ın sözleşmesinin Haziran 2018'de biteceği hatırlatılırken, Inter'in orta sahaya takviye için genç futbolcuyu kadrosuna katacağı vurgulandı.
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CHELSEA'DEN BABA'YA ONAY!
Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’nin bu bölge için adaylarından biri Chelseali Rahman Baba’ydı. Sarı-Lacivertliler’in Ganalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katma isteğine, İngiliz ekibi yeşil ışık yaktı.
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Fanatik'te yer alan habere göre Chelsea yönetimi, oyuncuyla anlaşılması durumunda kendileri açısından transferde bir sorun olmadığını Kanarya’ya iletti.
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OĞUZHAN'A ADA'DAN KANCA!
Cenk Tosun'la birlikte Avrupa kulüplerinin gündemini en çok meşgul eden futbolculardan biri olan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup için ilk teklifin Everton'dan geldiği ortaya çıktı.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre İngiliz kulübünün yıldız futbolcuyla görüşmek için siyah-beyazlılardan yetki belgesi istediği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
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BAŞAKŞEHİR'DEN EMENİKE HAMLESİ!
Medipol Başakşehir, bu yaz Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike için girişimlere başladı. Yunanistan temsilcisinde beklentilerin uzağında kalan Nijeryalı'nın Yunansitan'a uyum sağlayamaduğı kaydedildi.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre menajerine İstanbul'da bir takım bulması yönünde tam yetki veren 30 yaşındaki Nijeryalı için Başakşehir ihtimalinin belirdiği öğrenildi.
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Zirve takipçisinin kurmayları sözleşmesi 2019 Haziran'da bitecek oyuncu için, "Sezon sonuna kadar kiralayalım, durumunu görelim. Eğer iyi ışık alırsak tekrar konuşuruz" fikrinde birleştiği öne sürüldü.
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