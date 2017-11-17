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VIDA'DA 2 DEV DEVREYE GİRDİ!

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği Vida için Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayamamıştı. Sözleşmesi Aralık ayının son günü bitecek olan Vida için siyah beyazlılar, ön protokol yapmış ve Ocak ayında kadroya bedelsiz olarak katmak için anlaşma sağlamıştı. Ancak Ukrayna'dan Vida için flaş bir iddia ortaya atıldı.