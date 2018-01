Birden yanağınıza çok şiddetli bir şimşek çakıyor, ağrıdan gözünüz kararıyor, içiniz çekiliyor. Ağzınızı her oynattığınızda bu dayanılmaz acı tekrar ediyor. Konuşmaya korkuyor, yemek dahi yiyemiyorsunuz çünkü ağzınızı her oynattığınızda yüzünüzü elektrik çarpıyor. Dudağınızın yanı, yüzünüze her rüzgar değdiğinde sızlıyor, kıpırdıyor, bu yüzden aylardır evden dışarı çıkamıyorsunuz... İşte İstanbul’da yaşayan 76 yaşındaki Reyhan Candar’ın bu şikâyetleri tam 12 yıl önce başladı.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Ağrıları yüzünden hayatı kâbusa dönen Reyhan Candar, başlangıçta bu ağrıyı diş ağrısı sandı, doktor doktor gezdi. Tahammül edilemeyen bu hastalıkla bir süre yaşadıktan sonra nihayet Candar'a ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) teşhisi konuldu. Çeşitli ilaçlar kullanan ve 3 kez sinir yakılması uygulandığı halde ağrıları geçmeyen talihsiz kadın ağrılarıyla yaşamaya devam etti.

12 yıl dayanılmaz ağrılar çektiğini söyleyen Candar'a ‘mikrovasküler dekompresyon’ ameliyatı yapıldı. Kulağının arkasından küçük bir kesi yapılan Candar'ın kafatasında ufak bir delik açıldı. Sinir ile damar arasına, tampon görevi görecek malzeme konarak damar yakıldı. Candar 12 yıl çektiği ağrılardan 4 saatlik operasyonla kurtuldu. Üç gün hastanede tedavi gören Reyhan Candar, ameliyattan sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.

AĞRILARI YÜZÜNDEN HER ŞEYİ KAÇIRIYORDU

Reyhan Candar'ın oğlu Cengiz Candar ise annesinin yaşadığı zor günlerle ilgili şunları söyledi: "Annemin çok ağrısı oluyordu, hiçbir şey yapamıyor, hiçbir yere gidemiyordu. Bu yüzden her şeyi kaçırıyordu. Çok ağır ilaçlar kullanıyordu, tıpkı bir uyurgezer gibiydi... İrade tamamen bizdeydi. Tedaviden sonra ise her şey yoluna girdi. Artık yemeğini yapabiliyor, istediği yere gidiyor, sosyalleşebiliyor" dedi.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ NEDİR?

Trigeminal nevralji hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğünü söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, şunları söyledi: "Trigeminal nevralji, yüzün duyusunu sağlayan trigeminal isimli sinirin beyinde sıkışması ve ezilmesiyle meydana gelir. Bu sıkışmanın en sık sebebi ise insanın kendi damarlarıdır. Bu çok şiddetli yüz ağrısı çeşitli hastalıklarla karıştırılır, özellikle diş ağrısına benzediğinden yanlışlıkla dişleri çekilen hastalar çok sıktır ve hastalar bu diş çekimlerinden fayda görmezler. Tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uygulanır ve hastaların bir bölümü ilaç tedavisinden fayda görür. Ancak fayda görmeyen hastaların, dayanılmaz ağrılar yüzünden hayatları altüst olur. Yaygın kanının aksine, ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda radyo frekans (siniri yakma) ya da ışın tedavisi gibi çözümlerden önce ameliyat düşünülür çünkü diğer yöntemlerde amaç sinire hasar vererek ağrıyı azaltmaktır. Oysa ameliyatın amacı sinire bası yapan damarı sinire zarar vermeden uzaklaştırarak ağrıyı yok etmektir. Radyo frekans ve ışın tedavileri ancak ameliyat olması çok riskli olan hastalarda uygulanır. Günümüz tıp teknolojisi ile artık ileri yaşta hastalar bile güvenle bu ameliyatları olabilmektedir."

