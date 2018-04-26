İspanya'nın Galiçya bölgesindeki küçük bir köyde yaşayan Dolores Leis Antelo, ABD Başkanı Donald Trump'a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı.

Çiftçilikle uğraşan kadının fotoğrafı sosyal medyada fenomen oldu. Belinde önlüğü elinde çapasıyla bahçede poz veren yaşlı kadın, Trump'a ikizi kadar benziyor.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Kocasıyla birlikte çiftlikte yaşayan 64 yaşındaki kadının sakin yaşamı, fotoğrafının sosyal medyanın gündemine oturmasıyla bir anda değişti.

Cep telefonu ya da bir bilgisayarı olmayan Dolores Leis Antelo, teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Ancak bu durum, bölgedeki kırsal çalışma hakkında araştırma yapan La Voz de Galicia gazetesinden Paula Vazquez’in, Antelo ile röportaj yapmasının ardından değişti.

TORUNLARI SAYESİNDE POPÜLER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Gazeteci, röportaja elinde çapayla bahçede yürüyen Antelo'nun fotoğrafını ekledi. Trump ile Antelo arasındaki benzerliği fark eden sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın hızla yayılmasını sağladı. Dijital dünyadan hiç anlamadığını söyleyen Dolores ise torunları sayesinde popüler olduğunu öğrendi.

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