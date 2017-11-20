Trump Kuzey Kore'yi "Teröre destek veren ülkeler" listesine ekledi

AA'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi "Teröre destek veren ülkeler" listesine eklediğini söyledi. Trump, bunun uzun zamandır atılması gereken gecikmiş bir adım olduğunu belirtti.

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