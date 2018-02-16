Yıllar sonra ortaya çıkan mektup, Trump'ın bu mektubu kendisinin yazıp yazmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yıllar önce New York Times gazetesine yazdığı bir mektupta, Nobel ödüllü ünlü Türk yazar Orhan Pamuk'u okuduğunu belirttiği ortaya çıktı.

ABD başkanı seçilmeden önce milyarder bir işadamı ve televizyon yıldızı olarak tanınan Trump'ın yıllar önce New York Times gazetesine yazdığı mektupta, Nobel ödüllü ünlü Türk yazar Orhan Pamuk'u okuduğunu belirttiği ortaya çıkarken, başkanlık döneminde sosyal medyayı sıklıkla kullanması, isim takması, ilginç açıklamalarıyla dikkat çekmesi, bu mektupta da Trump'ın bilindik tavrı ve ifadelerine yine vurgu yapıyor.

Trump, bir yazardan 'kaybeden' diye söz ediyor ve iş dünyasında ve hayatta nasıl kazanılacağı konularında yazdığı 19 kitabın 'klasikler' diye övüldüğünü belirtiyor.

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