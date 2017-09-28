'Trump sayemde seçildi' diyen 38 yaşındaki yalan haber yazarı ölü bulundu

Donald Trump'ın seçildiği 2016 ABD Başkanlık Seçimi'nde yazdığı yalan haberlerle ünlenen Paul Horner 38 yaşında öldü.
Arizona'daki evinde 18 Eylül'de ölü bulunduğu açıklanan Horner'in uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiğinden şüpheleniliyor.
Horner hem Facebook'ta hem de kurduğu internet sitelerinde yalan haberler yazıp bunları yayıyordu.
Yalan haber yazarı, daha önce Donald Trump'ın kendisi sayesinde seçildiğini söylemişti.
Yalan haberler Donald Trump'ın seçildiği başkanlık seçiminin kampanyası sırasında ve Trump'ın başkanlığa başlamasından sonra sıklıkla tartışılan bir konu olmuştu.
Sosyal medyadaki yalan haberlerin de Trump'ın seçilmesine katkıda bulunduğu öner sürülmüştü.
"İnsanları eğitmek için yapıyorum, Trump'tan nefret ediyorum"
Horner'in kurduğu newsexaminer.com gibi sitelerde Obama'nın eşcinsel bir Müslüman olduğu gibi haberler yayılıyordu.
Trump'ın oğlu Eric Trump ve kampanya menajeri Corey Lewandowski, Horner'in sitelerinden birinde yer alan "Trump karşıtı protestoculara eyleme katılmaları için 3 bin dolar ödeniyor" başlıklı haberi sosyal medyada paylaşmıştı.
Horner, yalan haberlerini "siyasi hiciv" diyerek savunmuştu. CNN'e konuşan Horner "Haberlerin içinde mizah ve komedi var. Bu haberleri insanları eğitmek için yapıyorum" demişti.
Washington Post'a verdiği bir mülakatta ise Trump'ın kendisi yüzünden seçildiğini öne sürmüştü:
"Benim sitelerim sürekli Trump destekçileri tarafından kullanılıyor. Onlar hiçbir şeyin doğruluğunu kontrol etmiyor, her şeyi gerçek sanıyorlar."
Horner, Donald Trump'ın seçilmesini hedefleyip hedeflemediği sorusuna ise "Hayır, Trump'tan nefret ediyorum" diye cevap vermişti.
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