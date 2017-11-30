Trump'tan Çin'e gönderme: 'Küçük roket adam üzerinde etkisiz kaldı'

Kuzey Kore'nin bu hafta gerçekleştirdiği füze denemesine karşı, Trump Twitter'dan "Kuzey Kore'den yeni dönen Çin heyetinin 'küçük roket adam' üzerinde etkisiz kaldığı görülüyor. Halkının ve ordusunun bu derece berbat koşullarda yaşamaktan bıkmadığına inanmak güç. Rusya ve Çin füze denemesini kınadı" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017

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