Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerilen iplerin ardından yaklaşık 2 yıl sonra görüşme gerçekleştirildi.

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, kasım ayında, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

Yaşanan bu gelişme ve ılımlı adımlar üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Eğer ben yapabileceklerimizle ilgili, başarısız 'yetkililerin' hepsiyle Kuzey Kore'ye karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım, Kuzey ve Güney Kore arasında görüşmelerin ve diyaloğun devam edeceğine kimse inanmazdı. Aptallar, ama konuşmaları iyi bir şey."

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