ABD'li gazeteci Michael Wolff'un kaleme aldığı, Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan ve çok sayıda önemli iddianın yer aldığı kitapta, yazar ve yayınevine çekilen tebligatta, kitabın içeriğinde Trump ile ilgili 'çok sayıda yalan ve dayanaksız ifadelerin bulunduğu' iddia edilerek kitabın yayımımın durdurulmaması halinde yayıncı ve yazara hakaret davası açılacağı uyarısı yapılıyor.

Avukatlar, New York Dergisi'nde bazı bölümlerinin yayınlandığı kitabın tamamamını görmek isterken, Trump'a zarar verici çoğu ifadenin ise kaynağının olmadığını iddia ediyorlar. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise kitabın 'yalan ve yanıltıcı beyanlarla dolu olduğunu' belirtti.

KİTAPTA YER ALAN BAZI DETAYLAR

Kitaba göre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'le Şubat 2016'da Beyaz Saray'da buluşarak İngiliz istihbaratının Trump'ın kampanya ekibini gözetlediğini, telefon görüşmelerini ve diğer iletişimlerini dinlediğini ve Trump'ın kendisini bile dinlemiş olabileceklerini söyledi. Blair'in basın danışması gazeteye, "Bu tam anlamıyla uydurma" açıklamasını yaptı.

'AKLINI KAYBETTİ'

Trump'ın en çok kızdığı iddia ise eski danışmanı Steve Bannon'a ait. Başkanın Beyaz Saray'daki en yakın danışmanı olup daha sonra işine son verilen Steve Bannon, Trump'ın oğlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir görüşmeyi 'haince' olarak tanımlıyor. Trump ise iddiayla ilgili bir açıklama yayımlayarak Bannon için "İşini kaybetmesiyle aklını da kaybetti" dedi.

YEMİN TÖRENİ KRİZİ

Wolff'a göre Trump yemin töreninde çok sinirliydi. Trump'ın törenden keyif almamasının bir nedeni, üst düzey isimlerin gelmeyecek olmasıydı.

FİRST LADY İLE SÜREKLİ KAVGA HALİNDE

Wolff aynı zamanda Trump'ın eşi Melania ile sürekli kavga halinde olduğunu, First Lady'nin ise ağlamanın eşiğinde olduğunu kaleme aldı. First Lady'nin ofisi ise bu iddiaları reddediyor.

Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'ı korkutucu ve can sıkıcı bulduğunu kaleme aldı. Trump'ın kendi odasına çekildiğini, Kennedy'lerden beri ilk defa bir çiftin Beyaz Saray'da ayrı odalarda kaldığını söyledi.

IVANKA BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

Wolff, Trump'ın kızı Ivanka ve eşi Jared Kushner, Ivanka Trump'ın ileride Amerikan başkanlığına aday olabileceğine dair bir anlaşma yaptığını, Steve Bannon'ın 'Javanka' adını taktığı çiftin bu planlarının kendisine iletildiğinde Bannon'ın 'dehşete kapıldığı' iddia ediliyor.

'KAFA DERİSİNİ ALDIRDI'

Kitapta başkanın kızı Ivanka’nın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı yaptırdığını anlattığı da yer alıyor. Kitapta aktarılan ifadelere göre, söz konusu operasyonda kelleşen bölgenin ölü derisi kesilip çıkarılıyor ve saç çıkması sağlanıyor.

TRUMP'IN HAYRAN OLDUĞU MURDOCH'TAN 'SALAK' YORUMU

Daha önce işadamı Rupert Murdoch hakkında bir biyografi yazan Wolff, Trump'ın Murdoch'a büyük hayranlık duyduğunu aktarıyor.

Kitapta Trump'ın başkan seçildikten sonra bir gece salonda bulunan konuklara Murdoch için, "En iyilerinden biri, kalan en iyilerden biri" dediği, ancak hayranlığın karşılıklı olmadığı öne sürülüyor. Trump ile Murdoch arasında geçen telefon görüşmesinden sonra, Murdoch'un telefonu kapatıp, Trump için "Ne büyük bir salak" dediği aktarılıyor.

Kitaba göre ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'a Moskova'dan bir konuşma için 45 bin dolar almanın sorun yaratacağını söylemişti. Flynn'e, "Ancak kazanırsak bir sorun olur" şeklinde güvence verildiği söyleniyor.

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Öfke ve Ateş: Trumpın Beyaz Sarayının İçinden

Michael Wolff

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