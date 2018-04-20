RIA ajansı, Trump Putin görüşmesini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına dayandırdı. Haberde, telefon görüşmesi boyunca Trump'ın Putin'e davetini birkaç defa gündeme getirdiği ifade edildi. Trump'ın ayrıca Putin'e, kendisinin de Rusya'yı ziyaret etmekten memnun olacağını söylediği aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısıyla ilgili ilk açıklamasını yapmış, "Suriye'deki mevcut kriz uluslararası ilişkilerin tüm sistemine yıkıcı etkide bulunacak" derken, tarihin her şeyi yerli yerine koyacağının altını çizerek, "Tarih şimdiden Washington'a Yugoslavya, Irak ve Libya'daki kanlı olayların ağır sorumluluğunu yükledi" ifadesini kullanmıştı.

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